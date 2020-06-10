PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
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PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü

PKK'nın örgüt içi infazcısı Kasım Engin'in yeri, terör yayın organlarına demeç verdiği sırada sinyal takibiyle belirlendi. İHA'lar gizlendiği evi tespit etti. F-16'lar 24 saat içinde havadan vurdu. Engin, en çok arananlar listesinde kırmızı kategoride 10 milyon liralık ödülle aranıyordu.

PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
10.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:52

Kuzey Irak'ta düzenlenen İHA destekli hava harekâtıyla saklandığı evde öldürülen ve en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAYIN ORGANINA DEMEÇ VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sabah'ın haberine göre; örgüt içi infazlarda Abdullah Öcalan'ın kurşuna dizme emri talimatı verdiği ve "Apo'nun Celladı" olarak bilinen terörist Nazlıkul'un öldürülmeden 1 gün önce terör örgütünün yayın organlarına demeç verdiği belirlendi.

KANDİL'DEN KAÇMIŞTI

Kandil'e yönelik hava harekâtları nedeniyle buradaki barınma alanlarını terk edip Kandil eteklerindeki Bradost bölgesindeki bir evde gizlenen İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK'nın yayın organlarına 25 Mayıs günü demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı terörist Nazlıkul'un gizlendiği evi tespit etti.

OPERASYON SABAHA KARŞI YAPILDI

Örgütün beyin takımını oluşturan çekirdek kadrolardan biri olan Nazlıkul'un güvenlik nedeniyle sıklıkla yer değiştirdiğini de dikkate alan istihbarat birimleri teröristin kaldığı eve sivillerin zarar görebileceğini de göz önünde bulundurup sabaha karşı operasyon yapma kararı aldı.

İHA İLE TESPİT EDİLDİ

Ancak bu süre zarfında terörist Nazlıkul'un evden ayrılıp başka bir yere gidebileceği ihtimalini de masaya yatıran istihbarat birimleri evin bulunduğu bölgede TSK'nın harekatı yapacağı saate kadar insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif ve istihbarat uçuşunu sürdürdü. 26 Mayıs günü operasyon için düğmeye basıldı.

HAVADAN VURULDU

Saatler 03.52'yi gösterdiğinde Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü Atmaca filosundan havalanan mühimmat yüklü F-16, teröristin bulunduğu evi ısıya güdümlü, hedefe kilitlenen 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurdu. Nazlıkul ile birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de öldürüldü.

18 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ İNFAZ ETMİŞTİ

Terör örgütü PKK, Nazlıkul'un öldürüldüğünü gizlerken, örgüt yayınları her zaman olduğu gibi yalana sarılarak Nazlıkul'un öldürüldüğü evin sivillere ait bir evmiş gibi kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Azılı teröristin öldürüldüğü Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanınca terör örgütü PKK da bir açıklamayla Nazlıkul'un öldürüldüğünü duyurdu. Terörist Nazlıkul, 1994'te 18 üniversite öğrencisini dağdan inmek istedikleri için infaz etmişti.

Güncel Manşet

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