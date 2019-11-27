PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
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PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Bingöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda mağarada teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydikleri kıyafetler bulundu.

27.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:37

'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin termal kameralarda görünmemek için giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

PKK'YA GEÇİT YOK

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Dallıtepe köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

TERMAL GİYSİLER MAĞARADAN ÇIKTI

Operasyon bölgesinde yapılan aramada, kayalıklar arasına bırakılan sırt çantasında, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, roketatar fişeği, tablet bilgisayar, termal kameralarda görünmemek için kullanılan kıyafetler ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
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