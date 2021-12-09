PKK/KCK terör örgütü propagandasına 2 gözaltı - Haberler
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PKK/KCK terör örgütü propagandasına 2 gözaltı

PKK/KCK terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi içerisinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İki şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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