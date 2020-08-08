Ünlü model Lara Surol'un sipariş ettiği pizzanın içinden vida çıktı
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Ünlü model Lara Surol'un sipariş ettiği pizzanın içinden vida çıktı

Ünlü model Lara Surol, dünyaca ünlü bir pizza firmasından sipariş ettiği karışık pizzanın içinden vida çıktı.

Ünlü model Lara Surol'un sipariş ettiği pizzanın içinden vida çıktı
08.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:00

Model Lara Surol, dünyaca ünlü bir pizza firmasından sipariş ettiği karışık pizzanın içinden vida çıktı. Ünlü manken, bu durumu sosyal medya hesabında duyurdu. Surol, pizzasından çıkan çiviyi sosyal medyada hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sitem eden Lara Surol, "Bu çocuğuma da gelebilirdi. Hastaneye gidip tetanoz aşısı da olacağım şimdi. Arayarak özür diledi pizza şirketi. Umarım başka kimsenin başına gelmez." dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ünlü manken, "Ben normalde sağlıklı beslenen birim. Ama kızımın canı pizza isteyince karışık pizza siparişi verdik. Pizza yerken ağzımda sert bir şey fark ettim. Az daha yutuyordum. Bir katım paslı bir vida. Hemen pizza firmasını aradım. Yöneticilerin bu konularda daha dikkatli olmaları konusunda ikaz ettim. Sonra bende özür dileyerek ücret iadesi teklifi ettiler. Yeni pizza getirmelerini istediler. Şok oldum. Ben para veya pizza peşinde olan bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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