Piyaz nedir, nasıl yapılır? Piyaz için gerekli malzemeler nelerdir? Piyaz tarifi Dün Masterchef programında piyaz yapılmasının ardından piyaz nasıl yapılır ve piyaz tarifi tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar bu lezzetli yemeğin tarifini ve yapılışını araştırıyor. Peki piyaz nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Piyaz, Türk mutfağının en lezzetli salata çeşitlerinden birisidir. Özellikle dün 26 Temmuz tarihinde Masterchef'te yarışmacılardan ızgara köfte yanına piyaz yapılması istenmişti. Peki piyaz nasıl yapılır, tarifi nedir?

PİYAZ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Piyaz, Farsça'dan dilimize geçen Türk mutfağının başlıca yan yemeklerinden birisidir. Ana malzemesi kuru fasulyedir. Kuru fasulye haşlandıktan sonra soğan, sumak ve maydanoz gibi malzemeler yemeğe eklenip karıştırılır. Limon, sirke, yağ ilave edilerek tabağın hazırlanması tamamlanır. Domates, zeytin, haşlanmış yumurta gibi dekoratif malzemeler de isteğe göre eklenebilir.

Güneydoğu mutfağındaki piyaz, kuru fasulyesiz olarak sadece soğan, maydanoz, sumak ve sıvı yağ ile hazırlanmaktadır. Genellikle kebapların yanında garnitür veya salata olarak servis edilmektedir. Antalya'da ise tahin, sarımsak ve limon suyu karıştırılarak elde edilen sos ile servis edilir.

PİYAZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

- 2 su bardağı kuru fasulye

- 1 baş kırmızı soğan

- 4 sap taze soğan

- 2 katı haşlanmış yumurta

- Kırmızı pul biber

- Maydanoz

- Zeytinyağı

- Limon suyu

- Tuz

PİYAZ NASIL YAPILIR? PİYAZ TARİFİ

Piyaz yapmak için öncelikle malzemelerimizi temin ediyoruz. Ardından kuru fasulyeyi haşlayıp süzüyoruz.

Sonrasında soğanı salataya uygun uzunlamasına ince ince doğruyoruz. İsteyenler tuzla ovabilir.

Taze soğan ve maydanozu da doğrayıp fasulyeye kuru fasulyeye.

Üzerine yağ, limon ve kırmızı biber gezdiriyoruz.

Son olarak haşlanmış yumurtayı ister dilim olarak isterseniz de yuvarlak olarak kesip üzerini süslüyoruz.

Afiyet olsun...