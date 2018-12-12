Piyano Günleri Gökhan Aybulus'u Ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri, beşinci gecesinde Türkiye'nin önde gelen müzik akademisyenlerinden ve piyanistlerinden biri olan Gökhan Aybulus sahne aldı.

AYBULUS ÜNLÜ BESTECİLERDEN ESERLER SESLENDİRDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserin ilk bölümünde Ludvig Van Beethoven'in Piyano Sonatı Op.14, Chopin'e ait Vals Op.34 No.2 ve Vals Op.64 No.2 isimli eserleri icra eden Aybulus, ikinci bölümde ise Franz Liszt'in Liebestraum No.3 ile Sergei Rachmaninov'a aitMorceaux de Fantaisie Op.3'ün Elegie, Prelude, Melodie, Polichinelle ve Serenade isimli bölümlerini seslendirdi.

EŞKİNAT SANATÇIYI TEBRİK ETTİ

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konseri izleyen çok sayıda Tekirdağlı sanatseverin ayakta alkışladığı Gökhan Aybulus'a konser sonunda çiçek takdim ederek başarılı performansı için kutladı.

Aybulus, alkışları karşılıksız bırakmayarak bir parça daha çaldı ve konserini tamamladı.

Öte yandan, Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri'nin kapanış konseri Sofja Gülbadamova'nın performansı ile gerçekleşecek. Konser saat 21.30 başlayacak.