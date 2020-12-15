Piyango bileti almak haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması nedir? Şans oyunları oynamak haram mı?
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Piyango bileti almak haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması nedir? Şans oyunları oynamak haram mı?

15.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:48
Piyango bileti almak haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması nedir? Şans oyunları oynamak haram mı?

Yılbaşı yaklaşırken artan piyango satışlarının yanı sıra piyango bileti almak haram mı, şans oyunları haram mı, loto haram mı, iddia haram mı gibi soruların cevapları merak edildi.

Piyango bileti almadan önce aranan sorulardan biri olan piyango bileti almak haram mı sorusunun cevabını sizler için derledik.

PİYANGO BİLETİ ALMAK HARAM MI?

Kurul Diyanet sayfasında yer alan sorulardan biri olan "Piyango bileti almak haram mı?" sorusunun cevabı;

"İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî', VI, 206; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür." şeklinde yer almakta.

Diyanet'in yanıtında "Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır" denildi.

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