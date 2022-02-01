Pitbull'dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı

ARNAVUTKÖY'de Kazım Şahin (68) çay içmek için gittiği kahvehaneden çıkarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak isteyen Şahin, üstündeki elbiseleri ve içindeki yeleği çıkarmak zorunda kaldı.

Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Yaşadığı dehşeti anlatan Şahin, "Montumu ısırmaya çalıştı, daha sonra üzerimdeki yeleğe davranınca ikisini de üzerimden çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Etraftakiler sadece izleyip kameraya çektiler, gelip yardım etmediler" dedi.

"BENİ PARÇALASA KİMSENİN UMRUNDA OLMAYACAKTI"

"ARA SIRA SOKAKLARIMIZA KÖPEKLERİ BIRAKIP TERK EDİYORLAR"

"CEKETİMİ YAKALADI VE BIRAKMADI"

"YA BİR ÇOCUĞU YAKALASAYDI?"

İnşaat İşçisi Hüsnü Sayan da, "Neden böyle hayvanları sokağa bırakıyorlar" diye dert yanarak, "Bu adamın başına bir şey gelseydi kim bakacaktı ona. ya bir çocuğu yakalasaydı. Bakamıyorlar, atıyorlar. Ben görseydim o halde gebertirdim onu" diye konuştu.