Pınarhisar'da "Duygu Makinesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
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Pınarhisar'da "Duygu Makinesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Pınarhisar'da
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar ilçesinde "Duygu Makinesi" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar ilçesinde "Duygu Makinesi" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesi kültür tiyatroları projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

Yaklaşık bir saat süren tiyatro oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Talay, çocukların kültür, sanat ve tiyatro ile büyümesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Okulda aldıkları eğitimlerin kültür ve sanatla pekiştirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Talay, "Bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olacaktır. Pınarhisarlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sanata yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Pınarhisar'da Duygu Makinesi adlı tiyatro oyunu sahnelendi

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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