Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan hayatı ve biyografisi! Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?
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Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan hayatı ve biyografisi! Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Pınar Tartan kimdir? Pınar Tartan hayatı ve biyografisi! Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Pınar Tartan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Pınar Tartan hakkında merak edilenler. Pınar Tartan hayatı ve biyografisi. Pınar Tartan kimdir?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pınar Tartan merak konusu oldu. İşte Pınar Tartan hakkında merak edilen Pınar Tartan kimdir, Pınar Tartan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PINAR TARTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mart 1997

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Nereli: İzmir,

Boy: 1,83 m

Pınar Tartan (d. 26 Mart 1997, İzmir, Türkiye), Türk model. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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