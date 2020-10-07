Pınar Altuğ, kötü eleştirilere tepki gösterdi: Edepsiz yorumlara tahammülüm yok

Instagram hesabından neredeyse her paylaşımı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Altuğ, kırmızı çizgisi olduğundan bahsederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaz tatiline teknede devam eden ve bir kaç günlüğüne İstanbul'a gelen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, balon müzesini gezerken karşılaştığı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmadı. Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere sert yanıtlar veren Altuğ, "Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten, gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok" dedi.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ, bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yorumuna "Rica etsem bir de estetiklerimi yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." cevabını vermişti.

Kaynak: Hürriyet