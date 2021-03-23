Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmen kurtarıldı
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Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmen kurtarıldı

23.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:32
Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası'na çıkan 36 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası'na çıkan 36 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pınar Adası'na sığınan 36 kaçak göçmeni, kurtardı. Kaçak göçmenlerin, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bindikleri lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası'na çıktıkları öğrenildi.Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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