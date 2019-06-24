Pilotun "Her şey çok güzel olacak" anonsuna yolcuların cevabı türbülans etkisi yarattı!
Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı "Her şey çok güzel olacak", bir uçakta pilot tarafından anons sırasında söylendi. Yolcuların alkışlarla yanıt verdiği yanıt uçakta türbülans etkisi yarattı .
Seçim sonrası tatil beldelerine yeniden akın eden Edremit yolcularına kaptan pilottan süpriz bir anons geldi. Uçağın kaptan pilotunun anonsunu yolcular alkış yağmuruna tutuldu. Uçakta türbülans etkisi yaratan o anlar kameraya kaydedildi.
Pegasus Havayolları İstanbul-Edremit uçuşunda Kaptan Pilot, gecikme için özür dilediği yolculara "Her şey çok güzel olacak" dedi.
CHP MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI
Uçakta yaşanan alkış olayı, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ortaya çıktı.
Kaptanın videoya yansıyan konuşması şöyle: "Kaptanınız konuşuyor. Uçağımızın geç gelmesinden kaynaklı gecikme için özür diler anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim. Şu anda kapımızı kapattık ve birkaç dakika içinde uçuşumuza başlayacağız. Uçuşumuz yaklaşık 35 dakika sürecek. Keyifli bir uçuş geçirmeniz dileğiyle. Bugün her şey çok güzel olacak efendim."
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