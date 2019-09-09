Pilotlar greve gitti British Airways tüm uçuşları iptal etti
İngiliz havacılık devi British Airways pilotların gittiği ilk büyük grev nedeniyle uçuşlarının neredeyse tamamını iptal etti
İngiliz havacılık devi British Airways pilotların gittiği ilk büyük grev nedeniyle uçuşlarının neredeyse tamamını iptal etti.
Maaş artışları konusunda 9 aydır süren pazarlıkların sonuçsuz kalması sonrası 4 bin 300 pilotu temsil eden İngiliz Havaolu Pilotları Birliği (BALPA) 48 saatlik grev kararı almıştı. Euronews.com'da Görüntüle