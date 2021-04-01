Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!

1993'te Ankara'da kurulan Türk rock grubudur. Varlığını 1993'ten beri aralıksız sürdüren grup, 42 şehirde, toplam 1600'den fazla canlı performans gerçekleştirmiştir. Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!