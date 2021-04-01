Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!
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Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!

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Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!

1993'te Ankara'da kurulan Türk rock grubudur. Varlığını 1993'ten beri aralıksız sürdüren grup, 42 şehirde, toplam 1600'den fazla canlı performans gerçekleştirmiştir. Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!

1993'te Ankara'da kurulan Türk rock grubudur. Varlığını 1993'ten beri aralıksız sürdüren grup, 42 şehirde, toplam 1600'den fazla canlı performans gerçekleştirmiştir. Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!

PİLLİ BEBEK OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Yorgun gecelerin ardından

Hep aynı yere dönerken

Islak sokaklar boyu düşündüm

Solmuş insanların yüzünden

Gülümseme beklerken

Tren yolları boyu düşündüm

Sanki yıllardır, uzaktayım ben

Özlemlerim hep, sessiz derinden

Ama yalanlar, görürüm hala

Burdan bakınca şu sonsuz dünyaya

Olsun demek de zor artık

Çocuk düşlerimiz yok artık

Olsun demek de zor artık

Çocuk düşlerimiz yok artık

Erken ölümlerin ardından

Hep aynı yere dönerken

Islak sokaklar boyu düşündüm

Borcum varmış gibi kendimden

Gülümseme beklerken

Tren yolları boyu düşündüm

Sanki yıllardır, uzaktayım ben

Özlemlerim hep, sessiz derinden

Ama yalanlar, görürüm hala

Burdan bakınca şu sonsuz dünyaya

Olsun demek de zor artık

Çocuk düşlerimiz yok artık

Olsun demek de zor artık

Çocuk düşlerimiz yok artık

Olsun demek de zor artık

Çocuk düşlerimiz yok artık

Dilek Ulusan
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