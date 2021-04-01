Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!
1993'te Ankara'da kurulan Türk rock grubudur. Varlığını 1993'ten beri aralıksız sürdüren grup, 42 şehirde, toplam 1600'den fazla canlı performans gerçekleştirmiştir. Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!
1993'te Ankara'da kurulan Türk rock grubudur. Varlığını 1993'ten beri aralıksız sürdüren grup, 42 şehirde, toplam 1600'den fazla canlı performans gerçekleştirmiştir. Pilli Bebek Olsun şarkı sözleri! Pilli Bebek Olsun dinle!
PİLLİ BEBEK OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Yorgun gecelerin ardından
Hep aynı yere dönerken
Islak sokaklar boyu düşündüm
Solmuş insanların yüzünden
Gülümseme beklerken
Tren yolları boyu düşündüm
Sanki yıllardır, uzaktayım ben
Özlemlerim hep, sessiz derinden
Ama yalanlar, görürüm hala
Burdan bakınca şu sonsuz dünyaya
Olsun demek de zor artık
Çocuk düşlerimiz yok artık
Olsun demek de zor artık
Çocuk düşlerimiz yok artık
Erken ölümlerin ardından
Hep aynı yere dönerken
Islak sokaklar boyu düşündüm
Borcum varmış gibi kendimden
Gülümseme beklerken
Tren yolları boyu düşündüm
Sanki yıllardır, uzaktayım ben
Özlemlerim hep, sessiz derinden
Ama yalanlar, görürüm hala
Burdan bakınca şu sonsuz dünyaya
Olsun demek de zor artık
Çocuk düşlerimiz yok artık
Olsun demek de zor artık
Çocuk düşlerimiz yok artık
Olsun demek de zor artık
Çocuk düşlerimiz yok artık