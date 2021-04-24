Pide salonları harıl harıl
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Pide salonları harıl harıl

Pide salonları harıl harıl
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayı ile birlikte iş yoğunlukları artan Eskişehir'deki pide salonları, iftar sofraları için hem kaliteli ürünler hazırlıyor, hem de uygun fiyata pişirme hizmeti veriyor.

Ramazan ayı ile birlikte iş yoğunlukları artan Eskişehir'deki pide salonları, iftar sofraları için hem kaliteli ürünler hazırlıyor, hem de uygun fiyata pişirme hizmeti veriyor.

Pideci Ethem Ersöz, Odunpazarı ilçesindeki işletmesinde günün erken saatlerinden iftara kadar kadar Türk yemek kültürü arasında önemli bir yere sahip olan pideleri hazırlarken, isteyenlere özel pişirme hizmeti verdiklerini anlattı. Ramazan aylarını vaz geçilmezi olan yumurtalı ve susamlı pidelere alternatif olarak üretilen kıymalı pideye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Ethem Ersöz; "Vatandaşlarımıza yaz kış pidemizi çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayında elbette işlerimiz biraz daha yoğunlaşıyor. Özellikle iftar saatine doğru lezzetli pideleri vatandaşların sofrasına yetiştirmek için yoğun bir tempo içinde oluyoruz. Artan maliyetlere rağmen pidemizi vatandaşlarımıza 3 lira gibi çok uygun fiyatla satışa sunuyoruz" diye belirtti.

Pide ustası Mehmet Ali Çoşkun ise, "Fazla mideyi yormayan ve Ramazan ayımızın vazgeçilmez olan pidemizi 90 gram hamurdan yapıyoruz. Bir porsiyon pidelere 140 gram hamur kullanıyorlar. Sonra içi hazırlıyoruz. Günlük çekim yağlı kıymamız, domates, biber ve soğan kullanıyoruz. Hamurları merdane yardımı ile açıp içine hazırladığımız içi koyup kenarlarını kıvırıp pişiriyoruz. Günde 500-600 adet üretim yapıyoruz. Evlerden gelen içleri de 1,5 liraya hazırlayıp pişiriyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Pide salonları harıl harıl
Pide salonları harıl harıl
Pide salonları harıl harıl
Pide salonları harıl harıl
Pide salonları harıl harıl
Pide salonları harıl harıl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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