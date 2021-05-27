Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi
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Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi

Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Son dönemde ünlülerin sık sık başvurduğu photoshop yöntemine dansöz Asena da başvurdu. Ancak Asena'nın yaptığı hile, yüzünün aynadaki görüntüsü nedeniyle kısa sürede açığa çıktı.

Ünlülerin son dönemde sosyal medyaya attığı fotoğraflarla oynama yapması, sık sık gündem oluyordu. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen ünlüler, arkalarında iz bırakmaları nedeniyle sosyal medyada alay konusu oluyordu.

KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Photoshop hilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu. Bir arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaptı ancak aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verdi.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Asena'nın söz konusu görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Ünlü dansöz, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İşte Asena'nın paylaştığı o fotoğraf:

Photoshop 'un son kurbanı Asena oldu! Aynadaki yüzü ele verdi
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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