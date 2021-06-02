Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti
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Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti

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Ünlü sunucu Seren Serengil, Photoshop'lu paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce bacağını Photoshop'la silen ve çok konuşulan Serengil, bu kez de göbek deliğini sildi. Serengil'in bu rötuşunun nedenini kimse anlayamadı.

Uzun süredir Dumping sendromuyla mücadele veren Seren Serengil, yaptığı Photoshop hatalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bacağına rötuş yapan Serengil, sosyal medyanın diline düşmüştü.

GÖBEK DELİĞİNİ SİLDİ

Seren Serengil, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı hikaye paylaşımında göbek deliğini Photoshop'la sildi. Serengil, göbeğini silmesiyle yine çok konuşuldu.

İşte Seren Serengil'in göbeğini sildiği paylaşım;

Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti
Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti
Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti
Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti
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