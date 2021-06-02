Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti

Ünlü sunucu Seren Serengil, Photoshop'lu paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce bacağını Photoshop'la silen ve çok konuşulan Serengil, bu kez de göbek deliğini sildi. Serengil'in bu rötuşunun nedenini kimse anlayamadı.