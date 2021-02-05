Philadelphia 76ers - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Philadelphia 76ers - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Philadelphia 76ers - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Philadelphia 76ers - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, Philadelphia 76ers - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHILADELPHIA 76ERS - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?

Philadelphia 76ers - Portland TB maçı, Philadelphia'da Wells Fargo Center'da oynanacak. Philadelphia 76ers - Portland TB maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PHILADELPHIA 76ERS - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Şubat Cuma günü oynanacak olan Philadelphia 76ers - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 04:00'da başlayacak.