Peyk, Yasin Soyöz Derdini Bul sözleri neler? Derdini Bul Peyk kimdir? Kim dedi yakın kim dedi uzak!
Son dönemlerde dikkat çeken Peyk Peyk, Yasin Soyöz Derdini Bul sözleri neler? Derdini Bul Peyk kimdir? merak ediliyor. Özellikle 'kim dedi yakın kim dedi uzak' sözleriyle dinleyicilerin akıllarında yer ediyor.
Günümüz yerli sanatçılarından Peyk ve Yasin Soyöz bir araya geldi ve en çok araştırılan Derdini Bul şarkısına imza attılar. Özellikle 'kim dedi yakın kim dedi uzak' kelimeleri ile akıllara kazınan şarkı Derdini Bul melodisi ile dinleyicileri yakalamayı başarıyor. Peki, Peyk, Yasin Soyöz Derdini Bul sözleri neler? Derdini Bul Peyk kimdir? Kim dedi yakın kim dedi uzak! sizlerle.
PEYK, YASİN SOYÖZ DERDİNİ BUL SÖZLERİ NELER?
Derdini sayıkla dur
Ayıkla dur
nedir ederi
Hem serin hem sıcak
Bir yerde dur
Bul şu dengeni
Kim dedi yakın
Kim dedi uzak
Nerdesin
Bul şu yerini
Seçtiğin o anda dur
Arayan bulur kendini
Verdiğin sözünde dur
Özünde dur bir insan gibi
Kim dedi yakın
Kim dedi uzak
Nerdesin
Bul şu yerini
Lan ben sana
Neyledim dünya
Dur dedim dur dedim
Duvarıma vurma
Derdini sayıkla dur
Ayıkla dur
Bu ne biçim iş
Kendini avutma dur
Savurma dur
Bul şu yerini
Lan ben sana
Neyledim dünya
Dur dedim dur dedim
Duvarıma vurma
Derdini sayıkla dur
Kendini savurma dur
Seçtiğin o anda dur
Verdiğin sözünde dur
DERDİNİ BUL PEYK KİMDİR?
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Kampüsü'nde İrfan Alış ve Serdal Ersoy'un tanışmasıyla başlayan Peyk'in hikayesine 1995 yılındaErtan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye) ve 2006 yılında Barış Tokgöz (bas gitar)'ün eklenmesiyle grup tamamlanır. Genellikle, reggae, blues, rock ögeleri barındıran Peyk, kimi zaman arabesk esintiler şarkılarında taşıyor. İlk albümünü 2006 yılında 'Suluşaka' albümüyle yaptı. Ardından 2011 yılında 9 şarkılık albümü 'İçimdeki İz'i sevenleriyle paylaştı. Son albüm kaydını ise 'Teslim Olma' ile yaptı.