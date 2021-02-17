Peyk, Yasin Soyöz Derdini Bul sözleri neler? Derdini Bul Peyk kimdir? Kim dedi yakın kim dedi uzak!

Son dönemlerde dikkat çeken Peyk Peyk, Yasin Soyöz Derdini Bul sözleri neler? Derdini Bul Peyk kimdir? merak ediliyor. Özellikle 'kim dedi yakın kim dedi uzak' sözleriyle dinleyicilerin akıllarında yer ediyor.

Günümüz yerli sanatçılarından Peyk ve Yasin Soyöz bir araya geldi ve en çok araştırılan Derdini Bul şarkısına imza attılar. Özellikle 'kim dedi yakın kim dedi uzak' kelimeleri ile akıllara kazınan şarkı Derdini Bul melodisi ile dinleyicileri yakalamayı başarıyor. Peki, Peyk, Yasin Soyöz Derdini Bul sözleri neler? Derdini Bul Peyk kimdir? Kim dedi yakın kim dedi uzak! sizlerle.

PEYK, YASİN SOYÖZ DERDİNİ BUL SÖZLERİ NELER?

Derdini sayıkla dur

Ayıkla dur

nedir ederi

Hem serin hem sıcak

Bir yerde dur

Bul şu dengeni

Kim dedi yakın

Kim dedi uzak

Nerdesin

Bul şu yerini

Seçtiğin o anda dur

Arayan bulur kendini

Verdiğin sözünde dur

Özünde dur bir insan gibi

Kim dedi yakın

Kim dedi uzak

Nerdesin

Bul şu yerini

Lan ben sana

Neyledim dünya

Dur dedim dur dedim

Duvarıma vurma

Derdini sayıkla dur

Ayıkla dur

Bu ne biçim iş

Kendini avutma dur

Savurma dur

Bul şu yerini

Lan ben sana

Neyledim dünya

Dur dedim dur dedim

Duvarıma vurma

Derdini sayıkla dur

Kendini savurma dur

Seçtiğin o anda dur

Verdiğin sözünde dur

DERDİNİ BUL PEYK KİMDİR?

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Kampüsü'nde İrfan Alış ve Serdal Ersoy'un tanışmasıyla başlayan Peyk'in hikayesine 1995 yılındaErtan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman, klavye) ve 2006 yılında Barış Tokgöz (bas gitar)'ün eklenmesiyle grup tamamlanır. Genellikle, reggae, blues, rock ögeleri barındıran Peyk, kimi zaman arabesk esintiler şarkılarında taşıyor. İlk albümünü 2006 yılında 'Suluşaka' albümüyle yaptı. Ardından 2011 yılında 9 şarkılık albümü 'İçimdeki İz'i sevenleriyle paylaştı. Son albüm kaydını ise 'Teslim Olma' ile yaptı.