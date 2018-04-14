Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından düzenlenen "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Hacı Beşir Ağa Medresesi'nde düzenlenen ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu, projeyi Marmara Üniversitesi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'yle düzenlediklerini belirterek, çocukların Peygamber Efendimizi daha iyi tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Projeye katılan 11 bin öğrencinin 40 hadis ezberlediğini aktaran Bekiroğlu, "Onu hem Arapçasıyla hem de mealiyle ezberlediler. Jüri karşısında yarıştılar. Jüri üyelerimiz de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki kıymetli hocalarımızdı. Ödül töreninde çocukların ve ailelerin mutluluğunu görünce bir kez daha ülkemiz adına gurur duyduk." diye konuştu.

Bekiroğlu, imam hatip gençliğinin her geçen gün daha iyi bir noktaya gittiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmam hatip meselesi maalesef hep siyasi düzlemde konuşuluyor. Oysa imam hatip meselesi eğitim, nitelik düzleminde konuşulduğu zaman çok iyi bir noktaya gittiğini görebiliriz. Hem imam hatiplerin fiziki ortamları hem ders, bilim, dil çeşitliliği, manevi ahlaki beslenmeleri, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde imam hatipliler çok ciddi mesafe katediyor. 28 Şubat kararı dün açıklandı. 28 Şubat'tan bugüne kadarki kayıpları, ülke olarak yaşadığımız tahribatları göz önünde bulundurduğumuzda imam hatiplerin şu anda gelmiş olduğu durum çok iyi bir nokta ve biz çok daha iyi bir noktaya evrileceğine inanıyoruz, 28 Şubat kesintisine rağmen. Çünkü arada bir kuşak maalesef kayboldu. Şu an çok daha iyi bir noktaya geliyor. Bugünkü programımızda da şahit olduk. Milli, manevi duyguları yüksek, ahlak olarak adeta biz büyüklerin özendiği ölçüde gençler var. Gençlerin sorgulamaları, soruları var. Biz aslında gençlerin soru sormalarını, sorgulamalarını da istiyoruz. Bizim yaptıklarımızı da körü körüne uygulamasınlar. Gençlerimizin sorularını, sorgulamalarını bir kategoriye koyup buna deizm, ateizm demeyi yanlış buluyoruz. Her sorgulayan genci bir kategori içerisine sokmayı hem doğru bulmuyoruz hem de kasıtlı buluyoruz."

Genç ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan ise yarışmanın bu yıl 3. kez düzenlendiğini dile getirerek, binlerce gencin Peygamber Efendimizin hadislerini öğrenmek ve hayatlarında uygulamak için ter döktüğünü söyledi.

11 bin öğrencinin 3 aylık maratonda müthiş bir efor sarf ettiğini belirten Ceylan, "Yaşıtları dışarıda oyun oynarken, farklı mekan ve zamanlarda vakit geçirirken onlar hadis-i şerifleri öğrendiler. İmam hatip gençliğini birilerinin sosyal medya üzerinden çıkardığı sanal tartışmalarla değil de daha ortaokul, lise yaşlarındaki 11 bin gencin Peygamber Efendimizin hadislerini ezberlemesiyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz genel müdürlükleri tarafından hazırlanan kitapçık üzerinden yarışmanın düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışma İstanbul'da başarılı oldu. Ben de şöyle bir teklifte bulunuyorum. Nasıl bu yarışmayı İstanbul'da uyguladıysanız bütün mezun derneklerimiz bütün illerimizde uygulasınlar. ÖNDER bunun hamisi olsun, ev sahibi olsun. İmam hatiplere leke atmaya çalışan, birtakım söylemleri imam hatipler aleyhine kullanmaya çalışan birilerine, 'Hayır bu nesil sizin söylediğiniz gibi değil, birkaç örnek üzerinden bir kavramla ithamda bulunmanız doğru değil' diyelim."

Konuşmaların ardından dereceye giren Sude Çelik, Kawthar Mughrabi, Habiba Hasan, Muhammed Yuşa İntepe, Mustafa Eymen Yıldırım, Merve Sena Gökteke, Şeyma Betül Yılmaz, Beyzanur Ortaeri'ye ödülleri verildi.

Program sonunda jüri üyelerine de plaket takdim edildi.