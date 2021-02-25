Peyderpey ne demek? Peyderpey anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Peyderpey, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Peyderpey ne demek? Peyderpey anlamı ne? İşte, Peyderpey kelimesin anlamı!