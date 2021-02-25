Peyderpey ne demek? Peyderpey anlamı ne?
25.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:29
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Peyderpey, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Peyderpey ne demek? Peyderpey anlamı ne? İşte, Peyderpey kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Peyderpey kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Peyderpey anlamı ne? Peyderpey ne demek?
PEYDERPEY NE DEMEK?
Peyderpey:
zarf, (pe'yderpey), Farsça peyderpey
Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş:
Borcunu peyderpey ödedi.