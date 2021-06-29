Petrol Sevdası oyuncuları kimler? Petrol Sevdası filmi konusu nedir?
Bu akşam FOX ekranlarında yayınlanacak Petrol Sevdası filmi seyirciler tarafından araştırılıyor. Petrol Sevdası ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası oyuncuları kimler? Petrol Sevdası filmi konusu nedir?
2020 yılı çıkışlı filmin yönetmenliğini Hasan Doğan yaptığı, Fikri ve Emine karakterinin aşkının işlendiği Petrol Sevdası oyuncuları kimler? Petrol Sevdası filmi konusu nedir?
PETROL SEVDASI OYUNCULARI
Halil İbrahim Kurum, Tuğba Melis Türk, Selahattin Taşdöğen
PETROL SEVDASI NEREDE ÇEKİLDİ?
Petrol Sevdası dizisini izleyenlerin araştırdığı konunun başında Petrol Sevdası filmi nerede çekildi? Film genel olarak Şanlıurfa'da çekildi.