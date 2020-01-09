Pervin Ersoy'dan Fadik Sevin Atasoy'a özel tebrik geldi

09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:41

"Muse" oyunuyla dünya çapında başarılara imza atan Fadik Sevin Atasoy'u& ; İstanbul Zorlu PSM'de izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da vardı. Pervin Ersoy, Fadik Sevin Atasoy'u kulisinde ziyarete ederek tebrik etti.

Biletleri günler öncesinden tükenen MUSE'yi izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Pervin Ersoy ile cemiyet ve televizyon dünyasının ünlü isimleri de vardı.















