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Perşembe hangi diziler var? 27 Mart Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? 27 Mart Perşembe TV'de bu akşamki diziler
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 27 Mart 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Mart 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Başka Bir Gün

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Hudutsuz Sevda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 MART

13:15 Vefa Sultan

14:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:40 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

18:00 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"

23:45 Vefa Sultan

01:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:50 Sahur Bereketi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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