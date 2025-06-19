Perşembe hangi diziler var? 19 Haziran Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 19 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 19 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Çift Kişilik Oda
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN
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21:00 Kupa Saati
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter Miami - Porto" (Canlı)
00:15 Kupa Saati (Canlı)
01:00 FIFA Klüpler Kupası2025 Grup Maçı "Seatle-Atletico Madrid" (Canlı)
02:45 Kasaba Doktoru