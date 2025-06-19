Perşembe hangi diziler var? 19 Haziran Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe hangi diziler var? 19 Haziran Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 19 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 19 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN

18:55 İddiaların Aksine

19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Palmeiras - Al Ahly" (Canlı)

21:00 Kupa Saati

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter Miami - Porto" (Canlı)

00:15 Kupa Saati (Canlı)

01:00 FIFA Klüpler Kupası2025 Grup Maçı "Seatle-Atletico Madrid" (Canlı)

02:45 Kasaba Doktoru

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Amrabat için tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk tarihi transfer operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan teknoloji devine 21 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.