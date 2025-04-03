Perşembe günü hangi diziler var? 3 Nisan Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Nisan 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Nisan 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Başka Bir Gün
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: dizi yok
NOW TV: Hudutsuz Sevda
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 NİSAN
14.45 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Portreler "Kayahan"
21.30 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"
00.10 Bir Zamanlar İstanbul
02.45 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"
04.40 Seksenler