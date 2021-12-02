Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1600 yıllık dokuma atölyesi bulundu

ADIYAMAN (AA) - Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1600 yıllık dokuma atölye yapısı ile yünlerin ipe dönüştüğü ağırlık taşları tespit edildi.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Devam eden çalışmalarda son olarak, nekropol alanının yan tarafında geçmişi 1600 yıl öncesine dayanan dokuma atölyesi ile yünlerin ipe dönüştüğü ağırlık taşları tespit edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazıların kışın gelmesi ile yavaşladığını söyledi.

24 Mayıs'ta 3 alandaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bin metrekarelik alanda yaptığımız kazı çalışmalarında konut mimarisi, sivil mimariye ait yapılar tespit ettik. Bu yapılardan yola çıkarak milattan sonra 6. ile 7. yüzyıllar arasında gerçekleşen depremlerin Perre Antik Kenti'ndeki konut mimarisine de zarar verdiğini düşünmekteyiz. Bugün yaptığımız kazı çalışmalarında ise ağırlık taşlarının bol miktarda yan yana bulunması, burada dokuma atölyesinin bulunduğu ve üretilen dokumaların boyama teknelerinde boyandığı gibi ciddi bulgular elimize geçti. Yine gördüğümüz sarnıçlar ve ezme tekneleri, Pompei tipi değirmen taşları da küçük ölçekli tahıl üretiminin yapıldığı ile ilgili bilgiler olarak elimize geçti."