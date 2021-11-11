Perihan Savaş'ın oğlu evleniyor

'El Kızı'nın Cavidan'ı Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, evlilik için ilk adımı attı. Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, sevgilisine evlilik teklifi etti.

Ünlü sanatçı, oğlunun kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi anı Instagram'dan yayınladı.

Perihan Savaş, "Bir kar ku¨resiyle bas¸layan as¸k. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun c¸ocuklarım. Ailemize hos¸geldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylaştı.

Yeşilçam filmlerinin yıldızı olan Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten de Zübeyde Melek Akkaş isimli kızı bulunuyor. Dizilerle de adından söz ettiren Perihan Savaş'a arkadaşları ve sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.