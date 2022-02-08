Pera Palas'ta Gece Yarısı uyarlama mı, hangi kitap veya filmden uyarlamadır? Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de yayına girecek olan, yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Elif Usman'in kaleme aldığı, psikolojik drama türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne, oyuncuları kimler?

PERA PALAS'TA GECE YARISI UYARLAMA MI?

Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de yayına girecek olan, yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Elif Usman'in kaleme aldığı, psikolojik drama türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı yer almaktadır. Dizi, Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlanmıştır .

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra, oteli incelerken odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu fark eder. Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur. Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Hazal Kaya

Selahattin Paşalı

Engin Hepileri

Tansu Biçer

James Chalmers

Yasemin Szawlowski

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