Pentagon: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldıklarını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "Türkiye'nin S-400 teslim almaktan vazgeçtiğine ilişkin net bir karar beklenirken, F-35'lerin operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Türkiye ile bu önemli konudaki diyaloğumuz ise sürmektedir" diye konuştu.

Andrews, üretimde bir aksama olmaması için ise farklı ülkelerin de değerlendirildiği belirtti.

Pentagon'un açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma planı karşısında teslimatı durdurabileceğine ilişkin en somut adım.

Türkiye F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını tedarik etmesinin yanı sıra 100'den fazla uçak sipariş etmişti.

ABD defalarca Ankara'ya Rusya'dan S-400 alırsa F-35 projesinden çıkarılma riskiyle yüz yüze kalacağı uyarısında bulunmuş, Ankara ise geri adım atmamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı istemesin" sözleriyle anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini vurgularken, "S-400 konusunda biz işi bitirdik. Bizim şimdi bir geri dönüşümüz olamaz" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını, S-400 füzelerinin teslimatının gerçekleşmemesi şartına bağlayan bir tasarıyı Senato'ya sunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda, Washington'un Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokabileceğini söylemişti.

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili.

NATO, S-400'ün kendi filolarında yer alan savaş uçaklarını vurma kapasitesine sahip olmasından ve NATO'nun kritik hava yeteneklerine ilişkin bilgilerin Rusya'nın eline geçmesi ihtimalinden endişeli.