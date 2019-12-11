: Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı

11.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:55

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin toplantısında konuşan Esper, "Bence, ulusal savunma stratejimize uygun olarak Rusya'ya karşı koymanın temel yolu NATO, müttefiklerimiz üzerinden hareket etmek" dedi.

Pentagon şefi, "Suriye ve Türkiye konusuna gelince; beni en çok Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşıp, NATO ekseninden çıkıyor olması endişelendiriyor" diye kaydetti. Esper, "Önümüzdeki görev, onları nasıl geri çekebileceğimizi, NATO ile yakınlaştıracağımızı anlamak, çünkü onların anahtar partner olduğunu düşünüyorum, 70 yıl boyunca öyleydiler" diye ekledi.

"RUSYA'NIN ETKİSİNİ GENİŞLETMESİ ENDİŞE KAYNAĞI"

Rusya'nın, Suriye'deki varlığını artırmasından çok bazı Ortadoğu ülkeleriyle işbirliğinden endişe duyduğunu dile getiren Esper, "Rusya'nın Mısır, Suudi Arabistan ve diğer yerlerdeki etkisinin genişletmesi beni endişelendiriyor, ama yine de Rusya'yla ilgili en büyük sorun Rusya'nın Türkiye'yle ilişkileri. Bu gerçekten beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Türkiye, NATO ekseninden çıkıyor" diye tekrar altını çizdi.

"SURİYE PETROLÜNÜ ÜRETMEK VE SATMAK, PLANLARIMIZDA YOK"

Esper, ABD hükümetinin Suriye petrolünü satmaya hazır olup olmadığı sorusuna, "Askeri göreve odaklanıyorum. Görevimiz, IŞİD'in petrole ulaşmasını engellemek. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, halihazırda böyle planlar hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.

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