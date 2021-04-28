Pentagon sözcüsü, Afganistan'daki misyonlarının biteceğine dair sözlerini geri aldı

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Afganistan'daki misyonlarının 1 Mayıs itibarıyla sona ereceğine yönelik ifadelerini 'yanlışlıkla' söylediği gerekçesiyle geri aldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekeceğini açıklamasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Bu süreçte ABD ordusu, çekilme planlarını ve çekilmenin başlamasıyla ülkedeki görevlerinin çerçevesini çizmeye çalışıyor.

Konuya ilişkin sorulara günlük basın toplantısında yanıt veren Sözcü Kirby, çekilme planının ay sonuna kadar Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunulacağını ifade etti.

"ARTIK GÖREVİMİZ AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEK" DEMİŞTİ

Çekilmenin başlamasıyla ABD'nin Afgan ordusuna desteğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kirby şunları söyledi:

"1 Mayıs geldiğinde, Afganistan'daki misyon değişiyor. Artık görevimiz, Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine eğitim-destek değil, NATO şemsiyesi altında Kararlı Destek misyonu değil, Afganistan'dan ayrılmak üzere çekilme görevi olacak."

Sözcü Kirby, orada kalan kaynakların da çekilme için gerekenler olacağını kaydetti.

TWİTTER HESABINDAN SÖZLERİNİ GERİ ALDI

Kirby, bu açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sehven ifade ettim. NATO'nun Kararlı Destek Misyonu 1 Mayıs'ta bitmiyor. Ayrıca Afgan güvenlik güçlerine verdiğimiz hava desteğini azaltmak veya değiştirmek konusunda da herhangi bir karar yok."

Kirby, ABD'nin Afganistan'daki ana çabasının çekilmeye odaklı olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı