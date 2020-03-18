PENDİK'TE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÜPEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
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Resepsiyon, Boztepe, Ankara, Pendik, Güncel

PENDİK'TE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÜPEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

PENDİK'te bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterrken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44
PENDİK'TE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÜPEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
PENDİK'te bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterrken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 08: 30 sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre plaza çalışanı bir kadının küpesi, asansör boşluğuna düştü.  Kadın küpesini almak için resepsiyon görevlisi Nadir Boztepe'den yardım istedi. Boztepe, anahtar ile asansörün kapısını açtığında dengesini kaybederek zemin kattan, -2. Kata düştü.  Olayı gören plaza çalışanları sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Boztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından itfaiye yardımı ile çıkartılarak Adli Tıp'a götürülmek üzere cenaze aracına alındıl. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------Plazanın girişinden görüntü-Ambulanstan görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-İtfaiyeden görüntü-Olay yeri inceleme ekipleri-Cenaze aracının çıkışı-boztepe'nin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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