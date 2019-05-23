Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıkarıldı
İstanbul'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıkarıldı.
İstanbul Pendik'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Cengiz D., bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki kamyonete hızla çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı.
OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ambulanslara bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Daha sonra yolda kalan araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kaza yerinden görüntüler;
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Kazadan kurtulmak istiyorsan git Volvoya bin dünyada Volvo kullanıp kaç kişi ölmüş allah aşkınaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bindiğin araba istersen toros olsun, ecel gelmedikçe hiçbirşey öldüremez seni, ecel geldiği zamanda portakal kabuğuda bahane olurCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Güzel reklam Ford :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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verilmiş sadakası varmış.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ford arabası sağlamdırCevap Yaz 5 Yayından Kaldır