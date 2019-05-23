Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıkarıldı

İstanbul Pendik'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Cengiz D., bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki kamyonete hızla çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan iki sürücü ambulanslara bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Daha sonra yolda kalan araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA