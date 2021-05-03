Pencereden düştü, hastanede hayatını kaybetti
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Pencereden düştü, hastanede hayatını kaybetti

Pencereden düştü, hastanede hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Mustafa A. (42), iddiaya göre 7'nci katta oturduğuındaki evinin penceresinden düştü.

KAYSERİ'de Mustafa A. (42), iddiaya göre 7'nci katta oturduğuındaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay saat 23.00'te Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren Mustafa A., 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairesinin penceresinden düştü. Beton zemin üzerine düşen Mustafa A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa A. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mustafa AB'nın intihar etmiş olabileceği ihtimalini de araştırıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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