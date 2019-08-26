'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.

26.08.2019 18:31
'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor


OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
Kaynak: İHA
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