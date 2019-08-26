'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.
26.08.2019 18:31
'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.
Kaynak: İHA