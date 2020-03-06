Pembe nasıl yazılır? TDK'ya göre pembe mi, penbe mi? Pembe ne demek?

06.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:14

Pembe kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Penbe TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, pembe nasıl yazılır? Pembe mi, penbe mi? TDK'ya göre pembe kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PEMBE NASIL YAZILIR? PEMBE Mİ, PENBE Mİ?

Penbe: Yanlış

Pembe: Doğru

TDK'YA GÖRE PEMBE NE DEMEK?

Pembe:

Fransızca caractère

1. isim Ayırt edici nitelik.

2. isim Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye:

"Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir pembei var." - Aka Gündüz

3. isim Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi:

"Pek uysal, tatlı, neşeli pembeine rağmen dostum kavgacıdır." - Refik Halit Karay

4. isim Basımda harf türü.

5. isim, edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

6. isim, felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.