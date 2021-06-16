Pelinay Yiğit'ten olay pozlar
Bir süredir ünlü oyuncu Ozan Dolunay'la birlikte olan Pelinay Yiğit, yine sosyal medyada çok konuşulacak fotoğraflar paylaştı. Yiğit, tatilden pozlarını yayınladı. İşte detaylar...
Bir süredir Ozan Dolunay'la aşk yaşayan Pelinay Yiğit'ten yine çok konuşulacak fotoğraflar geldi.
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yiğit, tanga bikinisiyle pozlarını yayınladı. Üç kare paylaşan Yiğit'e binlerce beğeni geldi.
Yiğit'e arkadaşları ve sevenleri, iltifat mesajları yağdırdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yiğit, dövmeleriyle de yine çok konuşuldu.
Kaynak: Snob Magazin