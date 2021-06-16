Pelinay Yiğit'ten olay pozlar

Bir süredir ünlü oyuncu Ozan Dolunay'la birlikte olan Pelinay Yiğit, yine sosyal medyada çok konuşulacak fotoğraflar paylaştı. Yiğit, tatilden pozlarını yayınladı. İşte detaylar...