Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin hayatı ve biyografisi! Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?
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Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin hayatı ve biyografisi! Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?

Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin hayatı ve biyografisi! Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Pelin Öztekin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Pelin Öztekin hakkında merak edilenler. Pelin Öztekin hayatı ve biyografisi. Pelin Öztekin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pelin Öztekin merak konusu oldu. İşte Pelin Öztekin hakkında merak edilen Pelin Öztekin kimdir, Pelin Öztekin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Temmuz 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,73 m

1987 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Babası, oyuncu Rasim Öztekin, annesi Zeynep Aslıhan İşhan'dır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Fenerbahçe semtindeki Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesinde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2012 ve 2015 yıllarında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

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