Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pelin Karahan'ın, sosyal medya paylaşımındaki bir detay takipçilerini endişelendirdi.
Dizilerin aranan oyuncusu Pelin Karahan, son dönemde yemek programıyla sevenlerinin karşısına çıkmıştı.
SARI BİKİNİSİYLE UYUYA KALMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan ve sarı bikinisini aynı renkteki saç aksesuarıyla tamamlayan ünlü oyuncu, şezlongunda güneşlenirken uyuya kalmıştı.
TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Karahan sık sık paylaşım yapıyor. Güzel oyuncunun son gönderisinde takipçilerinin dikkatini çeken bir ayrıntı göze çarptı.
İşte o fotoğraf;
"KREM BÖYLEYSE KULLANMAYALIM"
Önceki paylaştığı fotoğraflarda normal görünen ve krem reklamı yapan Pelin Karahan'ın, yüzündeki farklılık dikkat çekti. Takipçileri "Krem böyle yapıyorsa kullanmayalım" yorumlarını yaptı.
YORUMLAR (3)
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ha bu kadın da yaşlanıyor da kimse onu düşünmüyor herhaldeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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aman ne kadar önemliCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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O NASIL BIR BÜYÜK AGIZDIRCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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