Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli?

09.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:55
Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli?

Son günlerde tekrar gündeme gelen yazar Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli?

Son günlerde tekrar gündeme gelen yazar Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzlukhayatı ve biyografisi! Pelin Buzlukkaç yaşında, nereli?

FİLİZ BUZLUK KİMDİR?

Pelin Buzluk, (d.1984, Ankara) Türk yazar.

1984'te Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'ne girdi. 2008'de lisans eğitimini tamamladı. Öykü ve yazıları 2002'den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı.

Eserleri

Deli Bal, Varlık Yayınları, Öykü (2010)

Kanatları Ölü Açıklığında, Can Yayınları, Öykü (2012)

En Eski Yüz, İletişim Yayınları, Öykü (2016)

Ödülleri

2010 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü

2014 Selçuk Baran Öykü Ödülü

2017 Sait Faik Hikâye Armağanı

İlgili Haberler

Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?
Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Konuşanlar 'Musa' kimdir? Musa Toktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Roy Jones Jr. kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Roy Jones Jr. kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öner Erkan Öykü Çelik Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sörloth Okan Buruk Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli? - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:09:28. #1.15#
title