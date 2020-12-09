Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli?

Son günlerde tekrar gündeme gelen yazar Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzluk hayatı ve biyografisi! Pelin Buzluk kaç yaşında, nereli?

Son günlerde tekrar gündeme gelen yazar Pelin Buzluk kimdir? Pelin Buzlukhayatı ve biyografisi! Pelin Buzlukkaç yaşında, nereli?

FİLİZ BUZLUK KİMDİR?

Pelin Buzluk, (d.1984, Ankara) Türk yazar.

1984'te Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'ne girdi. 2008'de lisans eğitimini tamamladı. Öykü ve yazıları 2002'den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı.

Eserleri

Deli Bal, Varlık Yayınları, Öykü (2010)

Kanatları Ölü Açıklığında, Can Yayınları, Öykü (2012)

En Eski Yüz, İletişim Yayınları, Öykü (2016)

Ödülleri

2010 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü

2014 Selçuk Baran Öykü Ödülü

2017 Sait Faik Hikâye Armağanı