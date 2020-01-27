27.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:38

Dünya yeni bir virüsle karşı karşıya. Çin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Çin'in başkenti Pekin'de Koronavirüs'ten ilk ölüm gerçekleşti. Bu ölüm sonrası 22 milyonluk dev kentteki ölüm endişeleri artırdı.

İLK ÖLÜM 9 OCAK'TA YAŞANMIŞTI

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı. Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) salgınını hatırlatması nedeniyle ülkede endişeye yol açmıştı. Yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Çin genelinde 82 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 835 kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli hastalığın' görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.