Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler

Haberler.com - Haberler | Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı "Defne" imasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu paylaşımında, "İster siyasetçi, ister mafya kim olursa olsun o eril dilinizden o karşılıklı cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık" dedi.

Organiza suç örgüyü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in "Defne" imasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi.

"EMİN OLUN KADINLAR BUNUN HESABINI SORACAK"

Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden "Kadın bedeni ve kadının kendisi kimsenin hesaplaşma aracı değildir! İster siyasetçi, ister mafya kim olursa olsun o eril dilinizden o karşılıklı cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık! Ve emin olun kadınlar bunun hesabını soracak!" ifadelerine yer verdi.

Sedat Peker'in son açıklamasına Canan Kaftancıoğlu'ndan sert tepki
Sedat Peker'in 'Defne' imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Antony Blinken Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 00:32:06. #1.14#

title