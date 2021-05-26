Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı "Defne" imasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu paylaşımında, "İster siyasetçi, ister mafya kim olursa olsun o eril dilinizden o karşılıklı cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık" dedi.