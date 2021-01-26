Pegasus, Antalya-Kişinev arasındaki uçuşları satışa sundu
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Pegasus, Antalya-Kişinev arasındaki uçuşları satışa sundu

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:39
Pegasus, Antalya-Kişinev arasındaki uçuşları satışa sundu

Pegasus, Antalya'dan direkt uçuşlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Moldova'nın başkenti Kişinev'e direkt seferlerin başlaması planlanıyor.

Pegasus, Antalya'dan direkt uçuşlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Moldova'nın başkenti Kişinev'e direkt seferlerin başlaması planlanıyor. 

Pegasus Havayolları/ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'dan Kişinev'e düzenlenecek seferlerin ilki 23 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Pegasus'un Antalya-Kişinev uçuşları, Antalya Havalimanı'ndan Kişinev Uluslararası Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 22.30'da, Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 03.15'te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 94,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Ayrıca Pegasus Hava Yolları yeni hattı Kişinev'e Antalya üzerinden bağlantılı olarak yurt içinde Adana, Ankara, İstanbul Sabiha Gökçen, Kayseri ve Trabzon hatlarından, yurt dışında ise Amsterdam, Berlin, Beyrut, Stokholm, Düsseldorf, Kıbrıs-Ercan, Cenevre, Londra-Stansted, Stuttgart ve Tel Aviv hatlarından ulaşım imkanı sunuyor.

Kaynak: Tourism Today

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