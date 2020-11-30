Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisine yeni katılan ve dizide peçenek kızını canlandıracak olan Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı
Kuruluş Osman dizisine yeni katılan ve dizide peçenek kızını canlandıracak olan Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisindePeçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2020 – Kuruluş Osman (TV Dizisi)
2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)
2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)
2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)
2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)