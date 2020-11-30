Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan ve dizide peçenek kızını canlandıracak olan Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı