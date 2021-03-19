Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor
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Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor

19.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:49
Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor

KUDAKA "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Pazaryolu Teras Cafe ve Restaurant" projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Pazaryolu Kaymakamı Selçuk Köksal ve Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin tarafından imzalandı.

KUDAKA "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Pazaryolu Teras Cafe ve Restaurant" projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Pazaryolu Kaymakamı Selçuk Köksal ve Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin tarafından imzalandı.

Pazaryolu Kaymakamlığı ve Pazaryolu Belediyesi'nin ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında; ilçenin doğa, kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkartacak Seyir Teraslı Kafeterya yapılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında yapılacak olan tesis, Ovit Tüneli'nin açılmasıyla birlikte bölgeye artan ilgi neticesinde ziyaretçilere günü birlik ihtiyaçlarını giderecekleri bir alan oluşturarak ilçede üretilen yöresel ürünlerin sergilenmesine ve satışının gerçekleştirilmesine imkan sunacak.

Proje içerisinde yer alacak olan seyir terası sayesinde Pazaryolu, hem doğaseverler hem de ilçeyi ziyaret eden turistler için önemli bir turizm destinasyonuna dönüşecek. - ERZURUM

Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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