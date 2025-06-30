Pazartesi hangi diziler var? 30 Haziran Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Yardımcı Oyuncu

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30HAZİRAN

15:20 Teşkilat

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yardımcı Oyuncu

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense

00:15 Tutunamayanlar