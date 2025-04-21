Pazartesi hangi diziler var? 21 Nisan Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 NİSAN

14:40 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"