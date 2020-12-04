Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi
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Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi

04.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:33

Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi Balıkesirliler kısıtlamaya mandalina depolayarak girdi Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Balıkesir'de kurulan semt pazarında vatandaşlar C vitamini ihtiyaçlarını karşılamak için mandalinaya ilgi gösterdi.

Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi

Balıkesirliler kısıtlamaya mandalina depolayarak girdi

BALIKESİR - Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Balıkesir'de kurulan semt pazarında vatandaşlar C vitamini ihtiyaçlarını karşılamak için mandalinaya ilgi gösterdi. Pazarda kurulan tezgahlarda sebzelerin dışında en çok satışı yapılan ürün mandalina olurken, satıcılar covid-19 salgınına dikkat çekerek satışlarını gerçekleştirdi.

Balıkesir merkezinde açık pazar yeri olarak kalan Cumartesi Pazarı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma gününden kuruldu. Pazarda C vitamini deposu olarak bilinen mandalina tezgahlarda bolca yer alırken, vatandaşlar da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için mandalinaya rağbet gösterdi.

Sıtkı Özkaya: "Mandalina C vitamini deposu"

25 yıldır pazarcılıkla uğraşan Sıtkı Özkaya, C vitamini açısından zengin bir meyve olan mandalina satışı yaptığı söyleyerek, "Bizim sattığımız mandalinanın reklamlarını sağ olsun bilim insanları yapıyorlar. Hocalarımız 'bağışıklık sisteminizi güçlendirin, kivi, mandalina yiyin' diye açıklamalarda bulunuyorlar. Biz de vatandaşlarımızın mandalinayı bol bol yemelerini istiyoruz. Çünkü mandalina C vitamini zengini. Her türlü vitamini almak vücudun hakkıdır. Biz de mandalinayı getirip vatandaşlarımıza satışını gerçekleştirerek hizmet ediyoruz. İnşallah bu hastalığı da bu şekilde yeneceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Korona virüse karşı bol bol mandalina yiyin"

Pazar esnafından Arda Ateşöz ise mandalinanın her türlü hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, "Milletçe korona virüsle mücadele ediyoruz. Korona virüsü yenmemiz için C vitamini almamız lazım. Covid-19'a mandalina iyi gelir. C vitamininin yanında vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliler. Balıkesir'de bunlara dikkat etmeyen çok sayıda insan var. Bunu önlemek için herkesin C vitamini alması lazım. Vatandaşlarımız da bol bol mandalina tüketerek sağlıklarını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KANTARLIOĞLU

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